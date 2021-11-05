 

Украинцам, отстраненным от работы из-за отсутствия прививок от COVID-19, не оплатят больничные – Фонд соцстраха

05.11.2021, 16:16, Новости дня
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“Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей”, – отметили в релизе.

В Фонде обратили внимание на то, что отстранение от работы людей, отказавшихся получить прививки от COVID-19, “призвано обезопасить их коллег, посетителей, учеников, воспитанников, студентов и других от риска инфицирования и дальнейшего распространения коронавируса”.

Министерство здравоохранения Украины 4 октября утвердило перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса. К ним относятся сотрудники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
местных государственных администраций и их структурных подразделений;
учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

4 ноября пресс-служба Минздрава напомнила, что приказ об отстранении непривитых сотрудников вступит в силу 8 ноября.

“Сотрудники указанных организаций, которые не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки”, – заявили в министерстве.

В Минздраве уточнили, что это не касается людей, имеющих противопоказания к вакцинации, которые предоставили соответствующие заключения от семейного врача.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации в Украине одну дозу получили более 11 млн человек, полностью иммунизированы 7,7 млн.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла жизни 3070 украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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