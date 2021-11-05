Украинцам, отстраненным от работы из-за отсутствия прививок от COVID-19, не оплатят больничные – Фонд соцстраха

“Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей”, – отметили в релизе.

В Фонде обратили внимание на то, что отстранение от работы людей, отказавшихся получить прививки от COVID-19, “призвано обезопасить их коллег, посетителей, учеников, воспитанников, студентов и других от риска инфицирования и дальнейшего распространения коронавируса”.

Министерство здравоохранения Украины 4 октября утвердило перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса. К ним относятся сотрудники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

4 ноября пресс-служба Минздрава напомнила, что приказ об отстранении непривитых сотрудников вступит в силу 8 ноября.

“Сотрудники указанных организаций, которые не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки”, – заявили в министерстве.

В Минздраве уточнили, что это не касается людей, имеющих противопоказания к вакцинации, которые предоставили соответствующие заключения от семейного врача.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации в Украине одну дозу получили более 11 млн человек, полностью иммунизированы 7,7 млн.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла жизни 3070 украинцев.

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