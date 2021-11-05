Губернатор Севастополя заявил о неспокойной обстановке в Черном море

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05.11.2021, 16:08, Новости дня
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о неспокойной обстановке в Черном море и добавил, что севастопольцы внимательно следят за политическими новостями.

«Пользуясь случаем, хочу всем передать привет и благодарность от нашего сегодняшнего командующего Черноморским флотом от адмирала Игоря Владимировича Осипова. Он должен был тоже сегодня участвовать в нашей церемонии, но, к сожалению, обстановка на Черном море сейчас неспокойная. Севастопольцы за политическими новостями как никто следят. К сожалению, командующий сегодня там, где он должен быть в такое время – на боевом посту», – сказал Развожаев на церемонии открытия памятника cоветскому военно-морскому деятелю, командующему Морскими силами Черного моря и военно-морского флота СССР Владимиру Орлову, информирует РИА «Новости».

Ранее силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря. 

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в бинокль или прицел соответствующих систем обороны.



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