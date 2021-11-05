 

Дуров объявил о начале тестирования рекламных сообщений в Telegram

05.11.2021, 16:08, Новости дня
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В мессенджере Telegram началось тестирование рекламных сообщений, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

«Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?» – говорится в сообщении с пометкой «sponsored», которое подписано Павлом Дуровым, передает РИА «Новости».

Мессенджер отмечал, что содержание рекламных сообщений будет основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются – это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.

Основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале отмечал, что платформа не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах – только в больших каналах. Он добавил, что реклама не будет навязчивой, в ней допускаются только короткие тексты, не содержащие внешние ссылки или фотографии, а доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.

В конце октября Telegram анонсировал рекламную платформу – сообщения будут размещаться в каналах, имеющих более 1 тыс. подписчиков, сами тексты будут ограничены 160 символами.



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