 

Володин указал на важность контроля за расходованием бюджетных средств

05.11.2021, 16:04, Разное
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Важно, чтобы при имеющихся возможностях роста экономики решались вопросы, которых ждут люди, сказал спикер. В связи с пандемией проблемы здравоохранения постоянно находятся на повестке депутатов, отметил он.

“Нам важно сделать все для того, чтобы спасти жизнь человека. И в бюджете это тоже находит отражение”, – подчеркнул Володин.

Председатель ГД указал на важность эффективного расходования средств на здравоохранение. В России должна быть качественная государственная медицинская помощь, отметил он.

Необходим контроль за расходованием бюджетного рубля, чтобы средства доходили до человека, а система здравоохранения могла эффективно бороться за жизнь гражданина, указал Володин.

“Поэтому спрашивать надо со всех, кто отвечает за расходование бюджетных средств, организацию системы здравоохранения”, – добавил он.

Госдума 28 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. Он сформирован с профицитом 1,33 триллиона рублей, доходы составят 25,02 триллиона, из них более 61% – ненефтегазовые.



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