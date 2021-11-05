 

Володин отметил эффективность предложенной Путиным структуры восьмой Думы

05.11.2021, 16:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Структура Государственной Думы по предложению президента не только дает возможности партии, набравшей большее количество голосов, парламентскому большинству участвовать в работе парламента, но и предоставляет возможности тем, кто представляет парламентское меньшинство”, – сказал председатель Госдумы.

Он напомнил, что депутат принимает решения от имени граждан. Лидеры политических фракций понимают ответственность за страну вне зависимости от того, какую партию они представляют, сказал Володин.

Должна расти не только ответственность, но и политическая культура, считает спикер.

“Избравшись в парламент, став частью власти, приняв на себя властные полномочия, ты должен думать о стране, о гражданах, решать вопросы повышения благосостояния, создавать условия развития экономики, обеспечивать безопасность, суверенитет своей страны. И за это граждане тебе платят заработную плату”, – добавил председатель ГД.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.09 / В России появятся три новых бренда вина

11.09 / В США рассказали о реакции на возможное присоединение Украины к РФ

06.10 / Привычка фотографировать еду может привести к перееданию

17.10 / “Без медведей – не считается”: Екатерина Андреева впечатлила поклонников снимками с Камчатки

16.03 / Люди с лишним весом признаны учеными суперраспространителями COVID-19

14.10 / Какая ты мать? – Личное мнение

12.11 / Армения проиграла? Как разделят Карабах?

17.09 / Вселенная узнает, что мы готовы: мантры любви на осень для знаков зодиака

26.10 / «Сделать все, чтобы не провалиться нам без товарища Сталина»

08.02 / “Вонючие русские, вы купили дипломы”: врач из Эйлата требует расследования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика