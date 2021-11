Украинский клипмейкер Таню Муиньо стала первой женщиной, которая получила престижную британскую премию как лучший режиссер

Она была представлена в трех номинациях – кроме категории “лучший режиссер”, Муиньо претендовала на победу как автор лучшего международного поп-видео и лучшего соул/R&B-клипа.

Издание Music News отмечает, что Муиньо стала первой женщиной, которая победила в номинации “Лучший режиссер”.

Best Director in association with @ETCVFX

Winner: Tanu Muino#ukmvas2021 pic.twitter.com/vYoqfuYFBw

— UK MusicVideoAwards (@ukmvas) November 5, 2021

Контекст:

Таню Муиньо – украинский клипмейкер и режиссер. Она снимает клипы как для украинских знаменитостей, среди которых Monatik, Настя Каменских, Michelle Andrade, так и для зарубежных звезд – Cardi B, Кэти Перри и других.

13 сентября 2021 года клип, снятый Таню Муиньо на песню Montero (all Me By Your Name) американского рэпера Lil Nas X, победил в главной номинации “Лучшее видео года” премии MTV Video Music Awards 2021.

Премия UK Music Video Awards была основана в 2008 году в Великобритании. Ее лауреатами становятся британские и зарубежные артисты и клипмейкеры. Церемония награждения проходит ежегодно осенью, а прием заявок начинается в начале августа.

