 

66% украинцев не доверяют Зеленскому – опрос

05.11.2021, 15:22, Новости дня
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Доверяет главе государства 31% опрошенных.

Столько же респондентов имеют доверие к нардепу, бывшему спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Не доверяют ему 50% граждан.

Остальные политики расположились следующим образом:

экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман – ему доверяют 28% опрошенных, 62% – нет;
сопредседатель парламентской фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрий Бойко – 24% и 63% соответственно;
глава Минздрава Украины Виктор Ляшко – 22% и 68%;
нардеп, лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко – 21% и 75%;
экс-глава СБУ Игорь Смешко – 20% и 50%;
лидер партии “Наши” Евгений Мураев – 19% и 54%;
пятый президент Украины и лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко – 18% и 78%;
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – 14% и 70%;
секретарь СНБО Алексей Данилов – 13% и 57%;
глава Офиса президента Андрей Ермак – 11% и 66%.

Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом “лицом к лицу” с использованием планшета.

Согласно результатам опроса, Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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