 

Во Львове от COVID-19 умер ветеран АТО, прошедший Иловайский котел

05.11.2021, 15:22, Новости дня
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“С глубокой грустью сообщаем, что сегодня утром отошел в вечность участник боевых действий Юрий Досяк. Юрий – боец-доброволец батальона “Донбасс”, выживший в Иловайске, вернулся из плена. Но, к сожалению, здесь недуг оказался сильнее”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/LCNPUBD/posts/5151430781540965

Его жена Наталья Игнатова сообщила в Facebook, что утром 5 ноября произошла внезапная остановка сердца.

https://www.facebook.com/natalka.hnativ/posts/4506945766057672

“Укринформ” отмечает, что Досяк длительное время находился в больнице с обширной двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19, и был под аппаратом ИВЛ. Неделю он пролежал в медицинской коме, однако накануне вышел из нее, был в медицинском сне и у мужчины наблюдалась положительная динамика. Семья ветерана АТО начала копить деньги на его лечение.

Львовянин Досяк был активным участником Майдана, а когда началась российская агрессия на востоке Украины, пошел добровольцем в батальон “Донбасс”. Участвовал в освобождении Попасной, в боях за Марьинку, а при выходе из Иловайского котла попал на 119 дней в плен к российским боевикам в Донецке. После возвращения домой Досяк основал собственный реабилитационный центр “Благодарный Эродий” с фермерским хозяйством для собратьев.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине подтвердили более 3 млн случаев COVID-19, почти 71 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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