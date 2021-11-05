 

Адвокат назвал «фейком правоохранителей» информацию о новых подозрениях Януковичу

05.11.2021, 15:14, Новости дня
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Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича заявила, что госбюро расследований не сообщало экс-президенту никаких новых подозрений, это очередной фейк правоохранителей, сообщил адвокат Виталий Сердюк.

«Распространенная государственным бюро расследований информация о якобы сообщении сегодня 5 ноября 2021 года Виктору Януковичу подозрения как руководителю организованной преступной группы – очередной фейк со стороны правоохранительных органов. Никакие документы ни самому Виктору Януковичу, ни его представителям вручены не были», – передает РИА «Новости» слова Сердюка.

По его словам, правоохранительные органы с февраля 2014 года дезинформируют общество о якобы причастности Виктора Януковича к гибелям людей во время трагических событий в 2014 году на Майдане и об их расследовании.

«На этом фоне очень странно слышать о каких-то подозрениях после почти восьми лет расследования», – добавил адвокат.

Ранее в пятницу Госбюро расследований Украины заявило, что сообщило Януковичу новое подозрение по событиям «евромайдана» в Киеве, ему инкриминирует создание ОПГ.



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