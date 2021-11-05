В ЛНР уличили украинские и иностранные СМИ в подготовке фейковых сюжетов в Донбассе

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в которых представят недостоверную информацию об обстрелах со стороны ЛНР.

«Командование операции объединенных сил (ООС) продолжает безуспешные попытки дискредитировать подразделения Народной милиции… а также использует материалы пропагандистов для списания небоевых потерь в бригадах, активно привлекая в их зоны ответственности представителей СМИ», – передает РИА «Новости» слова Лещенко.

Он уточнил, что со 2 по 7 ноября в зонах ответственности 30-ой, 24-ой и 57-ой бригад ВС Украины работают группы журналистов украинских и иностранных телеканалов под контролем сотрудников 74-го центра информационно-психологических операций «с целью подготовки пропагандистских видеосюжетов». Лещенко не исключил, что обстрел подконтрольного республике поселка Донецкий, в результате которого были повреждены два дома, был попыткой украинских силовиков спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь.

«Ожидаем продолжения проведения провокаций со стороны ВСУ и очередных репортажей украинских пропагандистов о ранении и гибели украинских боевиков от мифической «агрессии» со стороны ЛНР, с целью дальнейшего нагнетания обстановки», – сообщил Лещенко.

Ранее ЛНР обвинила ВСУ в создании новой горячей точки в Донбассе.