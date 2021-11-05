 

В ЛНР уличили украинские и иностранные СМИ в подготовке фейковых сюжетов в Донбассе

05.11.2021, 15:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в которых представят недостоверную информацию об обстрелах со стороны ЛНР.

«Командование операции объединенных сил (ООС) продолжает безуспешные попытки дискредитировать подразделения Народной милиции… а также использует материалы пропагандистов для списания небоевых потерь в бригадах, активно привлекая в их зоны ответственности представителей СМИ», – передает РИА «Новости» слова Лещенко.

Он уточнил, что со 2 по 7 ноября в зонах ответственности 30-ой, 24-ой и 57-ой бригад ВС Украины работают группы журналистов украинских и иностранных телеканалов под контролем сотрудников 74-го центра информационно-психологических операций «с целью подготовки пропагандистских видеосюжетов». Лещенко не исключил, что обстрел подконтрольного республике поселка Донецкий, в результате которого были повреждены два дома, был попыткой украинских силовиков спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь.

«Ожидаем продолжения проведения провокаций со стороны ВСУ и очередных репортажей украинских пропагандистов о ранении и гибели украинских боевиков от мифической «агрессии» со стороны ЛНР, с целью дальнейшего нагнетания обстановки», – сообщил Лещенко.

Ранее ЛНР обвинила ВСУ в создании новой горячей точки в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.12 / ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Платежный стандарт»

27.04 / На Украине решили резко поднять цены на газ

29.03 / Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели

11.06 / Поющий кот стал звездой интернета, видео с его пением собрало миллионы просмотров. В ролике снялась и украинка

23.07 / “О страсти, которая способна менять направление в навигаторе”. Tvorchi презентовали первый трек из нового альбома

28.04 / Россия имитирует отвод войск от украинских границ – Бабин

14.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

14.08 / Пятерых украинцев, которых задержали во время протестов в Беларуси, отпустили – МИД Украины

16.12 / Родственники находящихся в окружении солдат в Карабахе перекрыли дорогу на Гюмри

31.05 / Опубликовано фото «позорной» для США монеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика