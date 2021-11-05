Прокуратура поставила на контроль расследование дела о нападении на мужчину в новой Москве

Прокуратура поставила на контроль расследование дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве, информирует пресс-служба ведомства.

«Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственной частью УВД по ТиНАО ГУ МВД РФ по городу Москве по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) по факту хулиганских действий территории Новой Москвы», – приводит сообщение РИА «Новости».

Напомним, полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки.

Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве.