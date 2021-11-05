 

Прокуратура поставила на контроль расследование дела о нападении на мужчину в новой Москве

05.11.2021, 15:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Прокуратура поставила на контроль расследование дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве, информирует пресс-служба ведомства.

«Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственной частью УВД по ТиНАО ГУ МВД РФ по городу Москве по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) по факту хулиганских действий территории Новой Москвы», – приводит сообщение РИА «Новости».

Напомним, полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки.

Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / Компания Samsung представила интерьерный телевизор с экраном на 66 дюймов

30.09 / Кабмин Украины одобрил изменения в правила дорожного движения. На дорогах могут появиться новые знаки и разметка

12.03 / На Луне может появиться «банк» земных ДНК

10.09 / Россияне купили туры с кешбэком на 34 млрд рублей

04.09 / По факту гибели сбежавшего воспитанника интерната на Сахалине началась проверка

15.05 / Байден поддержал право Израиля на самозащиту от ракетных обстрелов

15.09 / Трамп признался в готовности ликвидировать Асада

02.05 / В Финляндии создан робот, который сможет заменить дворника

07.08 / Опубликован тизер паркетника Vitara Brezza от Toyota и Suzuki

05.11 / Депутатам от “Слуги народа” раздали шпаргалки, как комментировать увеличение дефицита бюджета и выделение средств на МВД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика