Более 200 человек эвакуировали из шахты «Таштагольская» в Кузбассе из-за пожара

Пожар произошел в шахте «Таштагольская» в Кемеровской области, ведется эвакуация более 200 человек, сообщили в экстренных службах.

«На горизонте минус 350 метров в шахте «Таштагольская» произошел пожар. В этом время в выработках находились более 225 человек, на аварийном участке – шесть. Сейчас людей эвакуируют. Пострадавших нет», – сообщил источник ТАСС.

На месте происшествия сейчас работают отделения горноспасателей. Причины пожара устанавливаются. По данным экстренных служб, он мог возникнуть из-за нарушения технологического процесса.

Ростехнадзор подтвердил пожар на шахте «Таштагольская», по данным ведомства, идет эвакуация 229 горняков.

По данным МЧС, пожар на шахте происходит на горизонте минус 350 метров. При этом шесть человек находились на аварийном участке.

«На Таштагольском руднике произошло задымление. Людей выводят на поверхность. Пострадавших нет. Прибывший наряд ВГСЧ в настоящее время приступил к ликвидации задымления. Работы на предприятии приостановлены», – сообщили в компании «Евраз», которой принадлежит выработка.

Напомним, в январе пожар произошел на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области, в результате пожара были эвакуированы почти 200 горняков.