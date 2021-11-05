 

В Италии разъяснили правила выдачи COVID-сертификата привитым «Спутником V»

05.11.2021, 15:12, Новости дня
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Решение Италии о том, чтобы разрешить лицам, которые ранее были привиты «Спутником V», получать бустерную дозу мРНК-вакцины, а затем COVID-сертификат, относится к иностранным гражданам, отметил в пятницу на пресс-конференции в Риме министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Он напомнил, что накануне минздрав издал циркуляр, в соответствии с которым все лица, которые ранее были вакцинированы от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), смогут получить в Италии бустерную дозу мРНК-вакцины, информирует РИА «Новости».

«Это первый ответ на запрос с различных сторон, прежде всего, со стороны людей, которые были вакцинированы за рубежом, и находятся в Италии по причинам, связанным с учебой и работой. Этот ответ позволит всем этим людям получить green pass после того, как они получат бустерную дозу мРНК-вакцины», – сообщил Сперанца.

Он добавил, «что касается туризма, то как правительство мы давно работаем над тем, чтобы содействовать большему передвижению людей. Однако очевидно, что это не может не зависеть от эпидемиологической ситуации, которая постоянно меняется. Не все страны находятся в таких условиях, которые могли бы нам позволить снизить уровень внимания».

Ранее сообщалось, что РФ и ЕС проведут серию экспертных консультаций для согласования основных параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

В Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V». Вместе с тем Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в РФ при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от РФ полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.



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