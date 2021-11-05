Стеклобойня

Работники Анопинского стекольного завода вышли на защиту своего предприятия.

В поселке Анопино Гусь-Хрустального района Владимирской области проживает около двух тысяч человек. Большая часть взрослого населения поселка работает на местном стекольном заводе, основанном еще в 1816 году.

Наладчик стекольных автоматов 44-летний Александр Соловьев живет в самом ближнем от завода доме, буквально в 200 метрах. Он рассказывает про свою жизнь:

— Еще совсем недавно, до 2019 года, мое утро начиналось так: проснулся, выглянул в окно — труба дымит, ура, работаем, значит, пришла машина с сырьем… Работали с перебоями. Потому что не из чего было варить стекло, поставщики не хотели отпускать сырье в долг. Нам зарплату не платили месяцами. При заводе был магазин «Апельсин».

Разрешили брать продукты в этом магазине в долг, до пяти тысяч рублей. Мы обрадовались, думали, хоть что-то можно будет взять, хоть хлеба можно набрать. Но это проработало недели две, невыгодно оказалось. А у меня трое детей, их надо кормить. А кормить нечем… Слава богу, уже больше двух лет как работа нормализовалась. И аванс и зарплату платят вовремя, день в день.

Александр Соловьев

В воскресенье, 10 октября, около семи утра Александр Соловьев услышал гул автомобилей. Выглянул в окно и увидел у завода вереницу микроавтобусов и легковых машин, из которых выскочили крепкие парни и побежали на проходную.

Что произошло дальше, Александр не видел, пошел собираться на работу: в это воскресенье он должен был заступить на смену. Но пока он собирался на работу, «гости» нейтрализовали немногочисленную охрану, открыли ворота и запустили на территорию предприятия своих товарищей — порядка 50 человек, которые прошли по цехам и выгнали за ворота рабочих ночной смены.

Охрана успела сообщить в полицию о захвате предприятия. Прибыл экипаж ДПС, потом подтянулись офицеры Гусь-Хрустального отделения МВД, которые, впрочем, не стали вмешиваться в инцидент. Хотя в действиях приехавших было как минимум самоуправство:

для нейтрализации охраны завода, судя по видеозаписям, были применены силовые приемы, было похищено травматическое оружие охранников.

Нейтралитет полицейских объяснялся, возможно, тем, что им, как впоследствии выяснилось, показали документ на официальном бланке компании РАСКО, с подписью и печатью. Данный документ подтверждал, что РАСКО — собственник стекольного завода и что прибывшие на предприятие люди — это ревизоры, которым поручено провести инвентаризацию.

Полиция, видимо, решила не вмешиваться в происходящее, посчитав события того воскресенья эпизодом «спора хозяйствующих субъектов».

Надо сказать, что на Анопинском стекольном заводе, который кормит почти все Анопино, за последние два года произошло уже несколько «инвентаризаций». Казалось, что жители Анопино уже привыкли к вторжениям: во время прежних «ревизий» они оставались сторонними наблюдателями. Но на этот раз события неожиданно начали развиваться совершенно иначе.

Из поселка к проходной потянулись работники завода. Их становилось все больше и больше. Подошел к проходной и Александр Соловьев.

Проходная Анопинского стекольного завода

— Собралось уже человек двести, — рассказывает Александр. — Тут и мне, и всем начали приходить эсэмэски: «Уважаемые сотрудники Анопинского стекольного завода. Сегодня собственник предприятия ООО «РАСКО» осуществляет инвентаризацию движимого и недвижимого имущества на территории производственной площадки. Все связанные с этим процедуры, в которых участвуют эксперты стекольной отрасли, проходят в рамках правового поля. О проведении инвентаризации уведомлены врио губернатора Владимирской области, Управление ФСБ РФ по Владимирской области, администрация поселка Анопино, отдел МВД «Гусь-Хрустальный», Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура…»

Неизвестно, кто конкретно принял решение успокоить людей массовой рассылкой СМС-сообщений. Но упоминание ФСБ, МВД и прокуратуры только раззадорило собравшихся у проходной предприятия.

— Прямо там, у проходной, у нас прошло «производственное совещание», — вспоминает события того дня Александр Соловьев. — Мы спрашиваем у тех, кто был за забором, на территории предприятия: «Мы уволены?» Говорят: «Нет, не уволены». Спрашиваем: «Наше рабочее место — в цехах?» — «В цехах». — «Нам можно туда пойти?» Говорят, что нет. Но мы решили попробовать пройти на свои рабочие места. Нас не пустили.

Мы подошли еще ближе, нас начали поливать газом, как фашисты. Не только по мужикам, но и по женщинам.

Несмотря на активное сопротивление захвативших предприятие и распыление слезоточивого газа, рабочие снесли ворота, ворвались на завод и выгнали «ревизоров». Чудом не дошло до мордобоя и повреждения автомобилей незваных гостей.

Полиция по-прежнему оставалась безучастна, но, кажется, довольна, что обошлось без «народного бунта». В понедельник люди вышли на работу.

— Почему люди пошли на «штурм» завода? — спрашиваю Александра Соловьева.

— Народ не хочет возвращаться в то болото, в котором мы жили. У меня и жена тут работает, и младший брат. Если завод остановится, нам не на что будет жить. В 2017–2018 годах многие уехали работать вахтовиками. Я тоже поехал, одну вахту отработал, но тут на заводе появился новый директор, я тут же вернулся.

— Да, не хотят люди возвращаться в то болото, — соглашается с Соловьевым 55-летний Олег Барков. — В Анопино я работаю 15 лет. Сперва работал стекловаром, сейчас я технолог цеха стекловарения. А до Анопино работал в Гусь-Хрустальном. У меня, моего отца и мамы семейный стаж работы в отрасли 80 лет. Я хорошо помню те тяжелые времена, когда зарплату не платили, когда я выписывал продукцию хрустального завода и шел продавать ее на станцию Вековка… Надо было как-то помогать семье, зарабатывать деньги.

— Брали?

— Ну раз я с вами разговариваю, значит, выжил.

Олег Барков

— А почему переехали в Анопино?

— В 2005 году в Гусь-Хрустальном я получал 4000 рублей, в Анопино мне предложили 7100, почти в два раза больше. Я попробовал. Получилось. До 2016 года все было нормально. Не богато, но стабильно. А с 2016 года начались перебои. Зарплату начали задерживать. На неделю, полторы, две, месяц. В середине 2017 года стало совсем хреново, сырье стало отвратительное, работали с перебоями, зарплату задерживали иногда по три месяца. Поставщики начали отказывать в сырье, завод вышел у них из доверия. Приходилось печь переводить в дежурный режим, останавливать машины стеклоформующие. В цеху никого, только дежурные.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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