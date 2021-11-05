 

Офтальмолог советует проводить за экраном не более шести часов в день

05.11.2021, 14:56, Новости дня
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По словам известного российского офтальмолога Сергея Хомякова, чтобы не испортить зрение, нужно установить для себя жесткие временные ограничения в использовании различных электронных гаджетов.

Не следует сидеть за компьютером или смотреть на экран смартфона более шести часов в день, говорит специалист. Даже при самом качественном изображении на мониторе или дисплее возникает серьезная нагрузка на глаза. Им постоянно нужно давать время, чтобы восстановиться.

Снижение остроты зрения и так называемый синдром сухого глаза – это лишь видимые последствия постоянного использования современных электронных устройств. Вред, нанесенный здоровью, может оказаться намного серьезнее, если не соблюдать элементарные санитарные нормы.



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