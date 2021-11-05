 

Ученые разработали механизм ликвидации старых клеток в организме

05.11.2021, 14:56, Новости дня
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Группа ученых из Испании и Великобритании заявила, что им удалось разработать надежный метод избавления организма от старых клеток. Соответственно, на их месте появляются новые.

Особенности методики подробно описаны в журнале Scientific Reports. Отметим лишь, что по заявлению самих авторов разработки, она открывает реальные перспективы для омоложения человеческого организма и значительного продления среднего срока жизни людей.

Собственно говоря, накопление очень большого количества старых и уже больных клеток ведет к сбоям в работе организма, неправильному обмену веществ и т.д. В результате появляются серьезные и очень опасные заболевания. Ликвидацию старых клеток ученые планируют осуществлять при помощи специальных препаратов.



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