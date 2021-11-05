В Австралии представили робота-паука для изучения пещер

Эта автономная машина пригодится для исследований спелеологов и археологов, говорят представители группы разработчиков. Возможно применение и в других сферах.

Австралийские инженеры представили робота, созданного в виде паука. Он невелик по размеру и легко может передвигаться с достаточно большой скоростью в разных плоскостях.

Паук как образец для подражания был выбран потому, что ему очень легко проникать в труднодоступные места, говорят специалисты. Кроме того, он практически не оставляет следов даже на самой рыхлой поверхности, но может эффективно вести съемку и даже приносить образцы породы из глубины пещеры. Робот способен передвигаться под управлением оператора или самостоятельно.