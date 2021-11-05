Глубокий минеральный бустер: рецепты домашних масок для волос из бананов

Бананы богаты питательными веществами: калием, кальцием и клетчаткой. Эти фрукты можно использовать не только как полезный продукт питания, но и как глубокий минеральный бустер для волос. Они насыщают пряди ценными веществами, что положительно сказывается на состоянии шевелюры. В статье мы поделимся рецептами банановых масок для волос, которые можно приготовить дома. Эти уходовые средства обойдутся вам гораздо дешевле, чем фабричные бальзамы на основе фруктов.

Чем полезны для волос бананы

В мякоти бананов содержатся полезные углеводы, минералы, а также витамины A, C и группы B. Эти вещества оказывают следующее воздействие на волосы:

Придают прядям блеск, мягкость и шелковистость. Регулируют секрецию кожного сала. Укрепляют волосяные фолликулы. Стимулируют отрастание волос. Предотвращают появление ломкости и секущихся кончиков.

Кроме этого банановые маски делают волосы устойчивыми к ультрафиолету, химикатам и другим вредным факторам окружающей среды.

Как отобрать фрукты

Для приготовления масок подходят только спелые бананы. В некоторых составах допускается использование перезрелых фруктов.

Неспелые бананы с твердой мякотью не подходят для применения в косметических целях. Их нужно положить в темный пакет и дать им дозреть. Желательно добавить к ним спелые фрукты, например яблоки. Эти плоды будут выделять этилен, который способствует созреванию.

Банан с какао и цельным молоком

В состав маски входит цельное молоко. Оно богато белком, который питает и укрепляет волосы. Также маска содержит порошок какао. Этот ингредиент увлажняет пряди и придаем им легкий коричневатый оттенок.

Подготовьте следующие продукты:

банан – 1 штуку; какао-порошок – пару чайных ложек; цельное молоко.

Последний ингредиент нужно взять в таком количестве, чтобы у вас получилась пастообразная масса.

Приготовление

Очистите банан, нарежьте его на кусочки и положите их в миску. Разомните мякоть вилкой. Постепенно наливайте в массу молоко, пока у вас не получится паста.

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Добавьте в смесь какао-порошок. Перемешайте продукты.

Применение

С помощью кисточки для окрашивания нанесите пасту на шевелюру. Через полчаса смойте ее водой.

Теперь вымойте голову мягким шампунем. Дайте волосам высохнуть естественным путем.

Маску следует использовать 1 раз в неделю.

Банановая маска с авокадо, яблочным уксусом, оливковым маслом и яйцом

Авокадо увлажняет пряди и придает им упругость. Оливковое масло придает шевелюре блеск. Яичный белок укрепляет волосяные луковицы.

Эта маска подходит для любого типа волос. Ополаскивание разбавленным яблочным укусом позволяет ее применять даже для жирных прядей.

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Возьмите следующее количество продуктов:

перезрелый банан – половинку; крупное яйцо – 1 штуку; оливковое масло – столовую ложку; воду – стакан; авокадо – половину плода; яблочный уксус – четверть чашки.

Подготовьте также шапочку для душа.

Смешиваем продукты

Налейте в чистую миску воду и добавьте яблочный уксус. Смешайте продукты. Отложите смесь в сторону. Эту жидкость мы будем использовать для ополаскивания волос.

Положите в блендер мякоть банана и авокадо, оливковое масло и яйцо. Взбейте ингредиенты так, чтобы в массе не оставалось комочков.

Если вы хотите придать волосам приятный запах, то добавьте в маску эфирные масла лаванды, мяты или розмарина.

Наносим маску

Нанесите пюре из фруктов, яйца и оливкового масла на волосы. Наденьте на голову шапочку для душа.

Через 20 минут вымойте волосы обычным шампунем. Затем ополосните шевелюру разбавленным яблочным уксусом. Смойте его через несколько минут и нанесите на волосы обычный кондиционер.

Заключение

Банановые маски легки в приготовлении. Это простое и недорогое средство для улучшения состояния волос и укрепления фолликулов.