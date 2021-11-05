 

“Получилось зашибись”. Клопотенко предложил рецепт печеных яблок с оригинальной начинкой

05.11.2021, 14:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Раньше я готовил яблоки с творогом. Потом меня взбесило, что я делаю одно и то же, и я приготовил яблоки со сгущенкой. Потом меня взбесило, что в яблоках со сгущенкой нет чего-то высокого, и я добавил соль. Получилось зашибись. Просто, понятно, с маленьким твистом, который способно принять общество”, – написал он.

Эксперт отметил, что яблоки по его рецепту нужно запекать в течение 20 минут при 180 ˚С. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.04 / Роспотребнадзор: Привитым «ЭпиВакКороной» нужны специальные тесты на антитела

15.07 / Кабмин Украины утвердил стоимость операций по трансплантации

14.04 / Конгрессмены США осудили решение Байдена вывести войска из Афганистана до 11 сентября

30.07 / В районе Пуэрто-Рико сформировался новый тропический шторм

11.07 / Назван оптимальный размер платежа по ипотеке

30.03 / Белый дом собрался оказать поддержку Зеленскому

02.04 / Кулеба задекларировал зарплату, роялти от двух издательств и €32 тыс. наличными

21.09 / RT анонсировал новое шоу с Маргаритой Симоньян

14.08 / Российские космонавты выйдут в открытый космос на 6,5 часа

03.02 / Смешко: Порошенко заявлял, что закон не позволяет вводить санкции против граждан Украины. Указ Зеленского это опровергает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика