“Получилось зашибись”. Клопотенко предложил рецепт печеных яблок с оригинальной начинкой

“Раньше я готовил яблоки с творогом. Потом меня взбесило, что я делаю одно и то же, и я приготовил яблоки со сгущенкой. Потом меня взбесило, что в яблоках со сгущенкой нет чего-то высокого, и я добавил соль. Получилось зашибись. Просто, понятно, с маленьким твистом, который способно принять общество”, – написал он.

Эксперт отметил, что яблоки по его рецепту нужно запекать в течение 20 минут при 180 ˚С.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

