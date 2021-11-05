Священнослужители Киево-Печерской лавры мешали журналистам освещать тему пожара и отобрали телефон. Видео

“Во время съемки сюжета о пожаре в Киево-Печерской лавре наместник монастыря Павел препятствовал журналистам “Магнолии-ТВ”. Он приказал ударить репортера по голове, а один из священников (он назвался отцом Арсением. – “ГОРДОН”) напал на журналиста и забрал у него телефон”, – сообщили журналисты.

В дальнейшем отец Арсений требовал у журналиста снять все записи, сделанные репортером.

ВИДЕОВидео: Магнолія-ТВ / YouTube

После инцидента журналисты обратились в полицию. Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

“Предварительно стражи порядка установили, что священнослужители мешали работать журналисту и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон”, – говорится в сообщении полиции Киева.

Контекст:

4 ноября на территории Киево-Печерской лавры начался пожар, загорелась мастерская на втором этаже здания по улице Лаврской. Вскоре пожар был локализован на площади 100 м², а чуть позже его полностью погасили. В результате пожара пострадали три человека.

Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ МП Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. В 2013 году 79 сооружений Киево-Печерской лавры передали в бесплатное пользование мужскому монастырю УПЦ МП по распоряжению Кабинета Министров.

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