 

Рейтинг Зеленского снизился, но во втором туре он по-прежнему победил бы любого оппонента – опрос

05.11.2021, 14:26, Новости дня
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Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 25% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

При этом месяц назад рейтинг президента был на уровне 32%.

Второе место занимает пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко, у которого 13%.

Следом идут сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (12%), нардеп и лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко (11%), экс-глава СБУ, лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко (8%), бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман и лидер партии “Наши” Евгений Мураев – по 7%, а также нардеп, бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (6%).

Рейтинг остальных политиков менее 5%.

Во втором туре Зеленский победил бы любого из оппонентов: Порошенко (60% против 40%), Бойко (также 60% против 40%) и Тимошенко (58% против 42%).

Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом “лицом к лицу” с использованием планшета.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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