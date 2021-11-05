 

“Платье подчеркивает свисающую грудь”, “Еще шампусика не хряпнула, ноги вместе еще”. Волочкова снялась в ультрамини

05.11.2021, 14:26, Новости дня
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“Прекрасное начало дня и продолжение отдыха”, – написала она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Жуткие босоножки, платье тоже!” – прокомментировала подписчица tanya_zern.

“Уже лучше! Хоть стоишь. Платье подчеркивает свисающую грудь. При таком росте платформа не нужна!” – отметила nadja.lnck.

“Что-то глаза припухшие. Плакала?” – спросил rostislav.matveev.

“Настя! Ты свежа и красива, как розовый бутон!” – заявил etilfa.

“Ну хоть не раскорячилась”, – заметила o.k_4506900.

“Еще шампусика не хряпнула, ноги вместе еще”, – добавила она же.

Контекст:

Волочкова проводит отдых в Турции.

20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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