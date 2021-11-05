Кононенко назвал поставившего на место некультурную компанию Зверева мужиком

Журналист и блогер Максим Кононенко назвал стилиста и певца Сергея Зверева мужиком, после того, как он поставил на место группу мужчин, которая преследовала стилиста в ТЦ и выкрикивала оскорбления в его адрес.

«Все-таки Сергей Зверев мужик», – написал Кононенко в своем Telegram.

Ранее в Сети появилось видео, снятое в одном из торговых центров Москвы. Компания мужчин увидела мирно идущего Сергея Зверева. Реакция последовала незамедлительно. Они стали смеяться над ним, пытаться грубо обратить на себя внимание.

Зверев не испугался, а остановился и культурно, интеллигентно объяснил им, как надо себя вести в общественном месте.

Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком.