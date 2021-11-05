Земан решил исполнять обязанности до конца своего срока

Президент Чехии Милош Земан заявил, что чувствует себя хорошо и надеется исполнять свои обязанности до конца срока в 2023 году, сообщили СМИ.

Как передает ТАСС со ссылкой на Reuters, Земан сообщил, что сделает все от него зависящее, чтобы способствовать назначению нового правительства в ближайшее время.

Напомним, в четверг 77-летний Земан был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную больничную палату Центрального военного госпиталя в Праге. Президент находился в отделении интенсивной терапии почти месяц. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета.