 

Российский дипломат был найден мертвым у посольства РФ в Берлине

05.11.2021, 14:18, Новости дня
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Российский дипломат был найден мертвым у здания консульского отдела посольства РФ в Берлине, информирует издание Spiegel со ссылкой на полицию.

Издание сообщает, что утром 19 октября полиция Берлина обнаружила тело мужчины у здания, реанимировать его не удалось, передает РИА «Новости».

Предполагается, что 35-летний мужчина, второй секретарь посольства, упал с верхнего этажа здания. Он был аккредитован с лета 2019 года. По информации газеты, тело дипломата было перевезено в Россию.

Издание пишет, что, по мнению служб безопасности ФРГ, он был сотрудником спецслужб под прикрытием.

Посольство РФ в ФРГ отказалось комментировать детали произошедшего.

«Посольство РФ в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам», – говорится в заявлении пресс-службы посольства.

Ранее посол РФ в Замбии Александр Болдырев умер в возрасте 65 лет.



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