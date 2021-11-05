Российский дипломат был найден мертвым у посольства РФ в Берлине

Российский дипломат был найден мертвым у здания консульского отдела посольства РФ в Берлине, информирует издание Spiegel со ссылкой на полицию.

Издание сообщает, что утром 19 октября полиция Берлина обнаружила тело мужчины у здания, реанимировать его не удалось, передает РИА «Новости».

Предполагается, что 35-летний мужчина, второй секретарь посольства, упал с верхнего этажа здания. Он был аккредитован с лета 2019 года. По информации газеты, тело дипломата было перевезено в Россию.

Издание пишет, что, по мнению служб безопасности ФРГ, он был сотрудником спецслужб под прикрытием.

Посольство РФ в ФРГ отказалось комментировать детали произошедшего.

«Посольство РФ в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам», – говорится в заявлении пресс-службы посольства.

Ранее посол РФ в Замбии Александр Болдырев умер в возрасте 65 лет.