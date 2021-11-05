Мученики святые и просто мученики

Верховный суд отказался рассматривать иск «детей ГУЛАГа» к Государственной думе. Мотивировка пока неизвестна.

Юрист «детей ГУЛАГА» Григорий Вайпан с Алисой Мейсснер, Елизаветой Михайловой и Евгенией Шашевой в Верховном суде РФ. Фото: соцсети

По закону от 1991 года «дети ГУЛАГа» имеют право получить социальное жилье там, где жили их семьи до репрессий. До сих пор — в течение 30 лет! — закон не работает. За это время число тех, кто может претендовать на эту «льготу», сократилось (естественным путем) до полутора тысяч человек — согласно закону, жилье могут получить только дети. А не внуки-правнуки.

В июле 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому дети репрессированных попадут в общую очередь и смогут получить жилье только через 25–30 лет. Законопроект прошел первое чтение, но после критики (сочли за издевательство) его сняли с рассмотрения.

Иск в Верховный суд подали 23 человека (вообще-то 24, но один вердикта не дождался, умер).

Родители тринадцати были подвергнуты депортации по национальному признаку. Девять — необоснованно осуждены по политическим мотивам. Двое — сосланы как члены семей «врагов народа».

Юрист Григорий Вайпан, который тащит на себе воз этого дела, дал мне их телефоны.

Самый старший из истцов, Игорь Борисович Василенко, в декабре отметит свое девяностолетие. Он — из очень немногих, кто застал и помнит жизнь в прежней квартире. В Москве, на Новослободской, дом 66. Отец — член коллегии наркомата совхозов, мать — домохозяйка, отец арестован в апреле 1937-го, расстрелян 22 августа, мать взяли в сентябре. Вместе с сестрой Игорь попал в детдом в Пензе. Оттуда через год они смогли перебраться к родственникам в Киев. Потом война. Бежали из Киева куда глаза глядят. Прорвались на поезд, до крыши беженцами набитый, куда идет — никто не знает. Состав остановился через несколько дней посреди степи: вылезайте, поезд забирают для нужд фронта.

Потом Игорь Борисович Василенко учился на Украине — Полтавская область, Волынская. Там и школу окончил. Поступил в Московский энергетический институт, отправили по распределению в Сталинград, на завод. А дальше этапы его трудового пути — мастер, замначальника цеха, председатель профкома, замдиректора завода… Потом — партийная и советская работа. На пенсию ушел в 1999-м — председателем областной избирательной комиссии.

В 2007-м умерла жена, с тех пор живет один, правда, младший сын с семьей этажом выше.

Евгения Борисовна Шашева тоже с «московскими корнями»: квартира родителей была в самом центре — в Козицком переулке, дом 1а. Но в квартире этой она ни дня не прожила. В 1937-м расстреляли деда, микробиолога, «японского шпиона», отцу 8 лет дали… Родилась в 1950-м, в поселке Изваиль, где отец отбывал наказание, а по отбытии был оставлен «до особого распоряжения» — в Коми и сейчас живет, только еще севернее переехала. Отец в 1987 году умер, чуть-чуть не дожил до реабилитации… Документы в начале 60-х подавал, но тогда отказали. Сама Евгения Борисовна экономист, хотя по образованию горный инженер.

Алексей Касперович Матекайнен, 1941 года рождения, в марте 1942-го вместе с родителями сослан «по национальному признаку» из Ленинградской области в Красноярский край. Ныне живет в Великом Новгороде…

Что тут скажешь? Не самые страшные судьбы. А сейчас требуют квартиры — хватает же наглости, простите за выражение. Самые нуждающиеся? Вон, Игорь Борисович даже избиркомом руководил, девяностолетие готовится отметить, внуки, правнук… Какая ему Москва? Да и остальные 23 заявителя — состоявшиеся люди, с образованием (спасибо родному государству). Пусть и скажут спасибо… Что живы остались.

Всего на миллионы наших сограждан детей реабилитированных, повторяю, полторы тысячи осталось. И с каждым годом их число прибавляться не будет. Напротив,

очень скоро естественным путем вопрос решится и можно с гордостью рапортовать: закон выполнен. По-моему, это позор.

Ладно, неуважение к закону и к Конституционному суду. «По данным Конституционного суда, с 2010 года Госдума не исполнила 35 его решений, — поясняет Вайпан. — При этом суд признается, что у него нет возможности контролировать исполнение своих решений».

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Как объяснить, что никакая это не «льгота», а возвращение малой толики долгов государства — вне зависимости от заслуг того, кому эти долги оно должно вернуть? Если славу Отечества забывать вы запрещаете под страхом уголовного наказания, то уж извольте и грехи его на коленях отмаливать.

Пока же только родственники спикера Госдумы Вячеслава Володина — священнослужитель Иаков Логинов и диакон Филипп Летов — причислены к лику святых. Обоих репрессировали в 30-е годы прошлого века, после чего они погибли в ГУЛАГе. Летов приходится Володину дальним родственником, а Логинов — прадедом. Шесть лет назад Логинова стали почитать в Саратовской епархии, а Летова причислили к лику новомучеников и исповедников решением Священного синода Русской православной церкви, пишет одно агентство (о нем ниже).

Известно, что в 2005 году Вячеслав Володин присутствовал на литургии в Покровском храме, где молился об упокоении своих родственников, Иакова Логинова и Филиппа Летова, которые были последними священнослужителями Самодуровского храма, погибшими в ГУЛАГе.

Я процитировал сообщение агентства «Росбалт» от 2017 года и должен обязательно указать, что оно признано «иностранным агентом».

От себя добавлю, что не святым, а просто мученикам, «льготы» не положены.

Павел Гутионтов, обозреватель

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