 

В Египте обнаружили еще одного Сфинкса

05.11.2021, 14:02, Новости дня
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В министерстве туризма и древностей Египта разразился скандал. Два ответственных сотрудника начали спор по поводу уникальности легендарного Сфинкса.

Один из чиновников сообщил об обнаружении еще одной такой же статуи. По его словам ее высота составляет около 70 метров. Словом, это очень крупное изваяние. Однако другой чиновник тут же обвинил своего коллегу в дезинформации. Якобы тот просто пытается привлечь к себе внимание прессы, а потому распространяет неправдивую информацию, которая носит сенсационный характер.

Спор легко можно было бы разрешить, представив доказательства существования второго Сфинкса либо его отсутствия в том месте, на которое указывает первый чиновник. Однако перекалка пока носит исключительно словесный характер. А те материалы, которые действительно были представлены на суд общественности, мягко говоря, неочевидны.



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