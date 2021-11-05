 

На Марсе обнаружены органические вещества

05.11.2021, 14:02, Новости дня
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Недавно в сети появилось сообщение о том, что марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты органические вещества. Однако пока еще не удалось классифицировать их и понять, с чем мы имеем дело.

Тем временем, представители НАСА напоминают, что на поверхности Марса сейчас работают шесть отправленных ими автономных аппаратов. А еще девять зондов находятся на орбите соседней планеты.

Поиск органических веществ ведется с большой интенсивностью, говорят специалисты из аэрокосмического агентства. Напомним, что органические вещества вовсе не являются доказательством существования жизни на Марсе в настоящем или прошлом. Однако углеводороды сами по себе могут стать строительным материалом для белковых организмов.



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