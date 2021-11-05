Волосы, приподнятые у корней, – залог объемной прически: способы добиться этого эффекта в домашних условиях

Стопроцентной гарантией удачной прически является создание прикорневого объема волос. Он необходим во всех случаях. Допустим, ваши локоны мягкие и непослушные, редкие или густые, склонные к жирности или, наоборот, к сухости. В любом случае их необходимо приподнимать от корней, если вы желаете получить стильную прическу и иметь ухоженный вид.

Некоторые хитрости для правильной подготовки волос

Следует тщательно промыть голову (при необходимости шампунь наносится дважды и смывается). Просушить волосы полотенцем, наклоняя голову вниз. Обработать локоны средством для укладки волос, подходящим вашему типу (кондиционер, пенку или гель наносить на пряди, избегая кожи головы). Не оставлять надолго волосы завернутыми в полотенце.

Круглая щетка и фен

Самый популярный способ придать прикорневой объем волосам – высушить их феном. При помощи круглой щетки и фена локоны легко укладываются в прическу. Этот процесс требует наличия практических навыков и терпения. Результат порадует вас. Этот метод пользуется большой популярностью благодаря своей скорости и эффекту.

Еще один способ создать объемную прическу – использовать расческу с мелкими зубьями для начесывания прядей. Далее прическа закрепляется лаком. Но нужно помнить, что данный способ не стоит применять часто, так как начес нарушает структуру волос и приводит их в ослабленное состояние.

Применение выпрямителя

Достаточно быстрый способ придать объем волосам – использование щипцов с различными насадками.

Выпрямитель имеет плоские пластины и позволяет приподнять каждый локон. Начинать следует с затылка. Затем пряди одну за другой необходимо поднимать расческой и прижимать пластинами щипцов на несколько секунд у самых корней. Далее можно создавать прическу. Щипцы с ребристыми пластинами также могут быть использованы для создания прикорневого объема. Мелкая волнистость в данном случае будет лишь у основания каждой пряди.

Перед применением щипцов требуется нанести на волосы средство для укладки, которое будет гарантировать термозащиту.

Придание объема при помощи валиков или бигуди

Это самый древний и безопасный для локонов метод. Он позволяет создать восхитительный объем волос. Единственный его недостаток – это время, требуемое для высушивания прядей. Промытые локоны накручиваются на крупные бигуди или толстые валики только у корней.

Через 2-3 часа пряди высохнут, и будет получен желанный эффект без фена и других электрических приспособлений.

Использование профессиональной косметики для волос

Можно обойтись и без специальных приспособлений. При этом обязательно использовать косметические средства для укладки волос, посоветовавшись со своим парикмахером. После мытья пряди тщательно вытираются полотенцем и расчесываются. На них наносится мусс, пенка или другое средство для укладки. Далее волосы необходимо взбить и уложить в прическу. После того как волосы высохнут, требуется поправить их и зафиксировать лаком.

При использовании фена и других приспособлений для сушки волос необходимо помнить о температуре. Не стоит использовать слишком горячий или холодный воздух. Проблема статического электричества легко решается использованием лака.

Обязательно нужно помнить об уходе за локонами. Следует применять регенерирующие, увлажняющие и питающие маски, кондиционеры, ополаскиватели. Очень полезны натуральные продукты. Ополаскивание волос такими растительными средствами, как алоэ, ромашка, крапива, репейник, календула, предотвращает от появления перхоти и способствует оздоровлению локонов разного типа.

Для улучшения роста волос следует применять отвары и настои таких растений: крапива, лопух (репейник), шишки хмеля, одуванчик, хвощ, мать-и-мачеха, любисток. Эти же травы также способствуют и созданию объема локонов.