Рисовая вода – секрет красоты восточных женщин: учимся освежать ею волосы и кожу лица

С давних времен восточные девушки искали секрет красоты и молодости. Они готовили настои, отвары, мази и кремы из различных натуральных продуктов и ухаживали за собой с помощью этих средств. Одно из них, о котором люди не забывают до сих пор, – рисовая вода для ухода за лицом и волосами.

О пользе риса и рисовой воды

Рис – очень полезная культура. Она содержит витамины, микро- и макроэлементы. В процессе приготовления рисовой воды все эти компоненты выходят из зерен и в дальнейшем оказывают положительное влияние на женскую кожу и волосы.

С помощью рисовой воды можно:

добиться безупречного цвета лица; уменьшить секрецию кожного сала и тем самым избавиться от воспалений, прыщей; сузить поры на лице; сделать волосы шелковистыми и блестящими.

Важный компонент в составе рисовой воды – углевод инозитол. Он остается на волосах и восстанавливает любые их повреждения. Не менее значимую роль играют аминокислоты. Они укрепляют корни волос, увеличивают объем.

Чтобы данные положительные эффекты стали заметными, необходимо регулярно пользоваться рисовой водой. При частом применении средство будет стимулировать рост и восстановление клеток, улучшать кровоток и замедлять процессы старения.

Способы приготовления и применения средства

Существует несколько способов приготовления рисовой воды:

Методом быстрого настаивания. Возьмите 1 стакан промытого риса. Высыпьте его в емкость и вылейте туда 1,5 стакана воды. Настаивайте в течение 1 часа. Затем тщательно перемешайте и слейте рисовую воду в банку. Используйте средство для умывания. Можете также заморозить воду и использовать кубики в качестве тонизирующего средства. Методом варки. Высыпьте в кастрюлю 1 стакан промытого риса и залейте его 3 стаканами воды. Поставьте емкость на огонь. Варите в течение 10 минут. Затем процедите. Полученный отвар используйте в качестве лосьона или тоника. Перед применением разводите водой в соотношении 1:1. Методом длительного настаивания. В стеклянную банку высыпьте 1 стакан промытого риса. Залейте смесь 4 стаканами воды. Банку закройте и держите ее в тепле в течение 3 дней. При возникновении признаков брожения процедите смесь и прокипятите в течение нескольких минут. Получится ферментированная рисовая вода. Она отлично подходит для масок. Перед применением разбавляйте ее чистой водой в пропорции 1:2.

Рецепты масок с рисовой водой

Маски с рисовой водой вы можете готовить, для того чтобы придать волосам красивый вид. Возьмите 2 ломтика черного хлеба. Залейте его 2 ст. ложки воды и разомните. В 0,5 стакана с рисовым настоем добавьте 1 ч. ложку меда. Смешайте все ингредиенты. Приготовленную смесь вотрите в кожу головы и оставьте на 5 минут. После чего промойте волосы шампунем.

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Есть также другой рецепт. Смешайте по 1 ч. ложке репейного и касторового масла. Добавьте 2 ч. ложки рисовой воды. Нанесите средство на пряди и через 15 минут смойте теплой водой. Через несколько дней волосы станут более послушными и блестящими.

Если вы хотите избавиться от перхоти, смешайте 2 ст. ложки рисовой воды с 2 ст. ложками отвара коры дуба. Добавьте также в смесь 1 ч. ложку меда. Держите маску на волосах 1 час. Затем смойте теплой водой.

Что советуют девушки

Современные девушки не понаслышке знают о рисовой воде и активно пользуются ею. Отзывы о средстве встречаются положительные. Во многих из них есть дополнительная полезная информация. К примеру, некоторые девушки отмечают, что ферментированную рисовую воду можно наносить на грязные волосы. Причем желательно чередовать применение этого средства с шампунем.

А вот обычную рисовую воду нужно обязательно наносить на чистые волосы. В противном случае она не принесет никакой пользы. И еще один нюанс – после применения не рекомендуется ополаскивать волосы.

При использовании различных средств с рисовой водой важно соблюдать все дозировки и пропорции. Иначе можно столкнуться с нежелательными последствиями, например со слипанием прядей, быстрым загрязнением волос после мытья.

Многие девушки в отзывах предупреждают, что из-за рисовой воды прическа начинает пахнуть кислым молоком. Однако это не повод отказываться от эффективного средства, сохраняющего естественную красоту. От запаха можно с легкостью избавиться. Для этого необходимо добавить в воду немного лимонного сока. Сухим волосам требуется небольшая доза этого компонента – всего 1 ч. ложка на таз.