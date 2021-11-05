 

Ясновидящая Хевард-Миллс спрогнозировала окончание пандемии в 2024 году

05.11.2021, 13:40, Разное
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Пандемия коронавируса завершится к 2024 году. Сам вирус ослабнет и станет напоминать обычный грипп. Такого мнения придерживается ясновидящая Линда Хевард-Миллс.
Звезда проекта «Битва экстрасенсов» заявила, что могут появиться другие различные мутации вирусов. Их появлению способствует глобализация, передвижение людей, тесный контракт с животными на заводах. По словам ясновидящей, люди смогут вернуться к жизни, которая была привычной до пандемии, к 2024 году. Однако все равно она изменится.

Человечество за счет науки преодолеет все невзгоды и проблемы. Ученые продолжат работать в направлении создании лекарств и вакцин. В результате люди, чтобы не заразиться COVID-19, станут ежегодно прививаться.

Линда Хевард-Миллс является одной из самых ярких звезд проекта «Битва экстрасенсов». Все, кто работали с ней, отмечали, что она обладает сверхъестественными способностями. Экстрасенс может видеть даже самые сокровенные секреты людей. Этот дар она открыла в себе еще в детстве, но, будучи ребенком, не сразу поняла, что происходит, пишет портал «Слово и дело».



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