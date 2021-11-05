 

Назван опасный признак высокого холестерина

05.11.2021, 13:40, Разное
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Хирурги рассказали, какой опасный признак говорит о повышении холестерина. При таком состоянии необходимо в срочном порядке обратиться к врачу.
Организм нуждается в определенном количестве холестерина. Однако, когда его уровень превышает норму, начинает развиваться атеросклероз. Эту патологию необходимо диагностировать как можно раньше, чтобы начать эффективную терапию. Медики из Великобритании озвучили важную деталь, на которую нужно обратить внимание.

Когда повышается уровень холестерина, восковое вещество накапливается в артериях ног. В результате к конечностям поступает недостаточное количество крови. Человек может ощущать тревожные признаки, как в ладонях, так и в ступнях. Обычно при поднятии конечности болевые ощущения усиливаются. Сила тяжести способствует притоку крови.

Если, поднимая конечность, человек чувствует боль, рука или нога бледнеет, а также становится холодной, то необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Источник: u-f.ru



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