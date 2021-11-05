 

Рада приняла во втором чтении законопроект об онлайн-прописке

05.11.2021, 13:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Законопроект поддержали 238 нардепов при минимально необходимых 226 голосах.

Как указано в пояснительной записке, сейчас процедура смены регистрации места жительства является “архаичной и осложненной”: необходимо собрать три – пять документов и согласований и прибыть с ними в орган регистрации или центр предоставления административных услуг.

Законопроект предлагает ввести декларирование и регистрацию места жительства в электронной форме, закрепить электронный реестр в качестве единственного источника информации о месте жительства.

“Сменить место жительства можно будет, посетив орган регистрации или центр предоставления админуслуг, а также заказав такую услугу онлайн через Единый государственный веб-портал электронных услуг. Услуги будут предоставляться в электронной форме, что значительно сократит время, необходимое для их предоставления – не будет необходимости посещать органы регистрации или центры предоставления админуслуг”, – указано в записке.

Контекст:

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение электронной регистрации места жительства.

В декабре 2020 года Кабинет Министров утвердил постановление о запуске экспериментального проекта о регистрации места жительства и снятии с регистрации онлайн.

С 17 мая на портале “Дія”, а 18-го и в мобильном приложении услуга прописки онлайн заработала для жителей семи городов Украины: Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Киева, Кривого Рога и Мариуполя, рассказал во время презентации новых услуг приложения “Дія” замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.05 / Германия признала геноцид племен гереро и нама в Намибии

24.11 / Победу Байдена утвердили в Неваде

16.12 / В США предотвратили попытку теракта «в стиле 11 сентября»

30.07 / Ребенка на самокате сбила машина в Москве

02.05 / Бурятский фольклорный ансамбль выиграл грант на 2 млн рублей

14.07 / Зеленский расширил состав военного кабинета СНБО

22.12 / Путин разрешил себе стать пожизненным сенатором

10.07 / Во Львовской области впервые за месяц количество новых случаев COVID-19 не превышает 100

16.09 / Hill – Афганистан показал, что ждать от истории полезных уроков не стоит

12.11 / Магазинам и фудкортам Москвы рекомендовали ввести систему QR-кодов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика