Рада приняла во втором чтении законопроект об онлайн-прописке

Законопроект поддержали 238 нардепов при минимально необходимых 226 голосах.

Как указано в пояснительной записке, сейчас процедура смены регистрации места жительства является “архаичной и осложненной”: необходимо собрать три – пять документов и согласований и прибыть с ними в орган регистрации или центр предоставления административных услуг.

Законопроект предлагает ввести декларирование и регистрацию места жительства в электронной форме, закрепить электронный реестр в качестве единственного источника информации о месте жительства.

“Сменить место жительства можно будет, посетив орган регистрации или центр предоставления админуслуг, а также заказав такую услугу онлайн через Единый государственный веб-портал электронных услуг. Услуги будут предоставляться в электронной форме, что значительно сократит время, необходимое для их предоставления – не будет необходимости посещать органы регистрации или центры предоставления админуслуг”, – указано в записке.

Контекст:

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение электронной регистрации места жительства.

В декабре 2020 года Кабинет Министров утвердил постановление о запуске экспериментального проекта о регистрации места жительства и снятии с регистрации онлайн.

С 17 мая на портале “Дія”, а 18-го и в мобильном приложении услуга прописки онлайн заработала для жителей семи городов Украины: Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Киева, Кривого Рога и Мариуполя, рассказал во время презентации новых услуг приложения “Дія” замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

—