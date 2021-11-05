В Украине упростили процедуру получения паспорта несовершеннолетними заключенными

Изменения были разработаны Государственной миграционной службой по указанию ОГПУ.

“Несовершеннолетние от 14 лет, которые содержатся в учреждениях предварительного заключения, получили возможность оформления паспорта гражданина Украины через уполномоченное лицо администрации соответствующего учреждения или заведения”, – отметили в релизе.

По информации Офиса генпрокурора, во время проверок регулярно выявляли случаи отсутствия паспортов у подростков в местах предварительного заключения. Больше всего их отметили в Киевском, Львовском и Харьковском следственных изоляторах.

Из-за правовой неопределенности администрации СИЗО, в отличие от мест исполнения наказаний, не имели полномочий для содействия в получении паспортов. Несовершеннолетние после освобождения были лишены возможности регистрироваться по месту жительства, поступать в учебные заведения, трудоустраиваться, оформлять наследство, получать социальные льготы, установленные законодательством, уточнили в прокуратуре.

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