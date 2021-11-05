 

В Украине упростили процедуру получения паспорта несовершеннолетними заключенными

05.11.2021, 13:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Изменения были разработаны Государственной миграционной службой по указанию ОГПУ.

“Несовершеннолетние от 14 лет, которые содержатся в учреждениях предварительного заключения, получили возможность оформления паспорта гражданина Украины через уполномоченное лицо администрации соответствующего учреждения или заведения”, – отметили в релизе.

По информации Офиса генпрокурора, во время проверок регулярно выявляли случаи отсутствия паспортов у подростков в местах предварительного заключения. Больше всего их отметили в Киевском, Львовском и Харьковском следственных изоляторах.

Из-за правовой неопределенности администрации СИЗО, в отличие от мест исполнения наказаний, не имели полномочий для содействия в получении паспортов. Несовершеннолетние после освобождения были лишены возможности регистрироваться по месту жительства, поступать в учебные заведения, трудоустраиваться, оформлять наследство, получать социальные льготы, установленные законодательством, уточнили в прокуратуре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / Замглавы правительства Ставропольского края задержан по делу о взятках

19.08 / DT – британский флот поможет Украине защититься от «большого бурого медведя»

30.11 / Эколог: Манипулируют темой окружающей среды либо с целью избирательной, либо – бизнесовой борьбы

19.12 / Сотрудник главка МВД по Ставропольскому краю задержан по подозрению в убийстве

08.02 / СМИ нашли в Крыму еще один “дворец Путина”

02.07 / В составе частей мантии Земли были обнаружены различия

08.09 / Сборная РФ по футболу обыграла команду Мальты в матче отбора на ЧМ

28.08 / МВД: Больше половины мошеннических звонков идут из ближнего зарубежья

02.10 / Нардепы “Слуги народа” начали собирать подписи за отставку Разумкова – СМИ

05.06 / Аваков заявил об угрозе терактов в связи с запуском “Северного потока – 2”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика