 

“Ужасное фото, пися почти наружу”, “Между ног грустный огурчик висит”. Волочкова снялась в микробикини, расставив ноги

05.11.2021, 13:32, Новости дня
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“Просто отдыхаю! И радуюсь!” – написала она.

Волочкова позировала полулежащей, расставив ноги.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Ужасное фото, пися почти наружу”, – заявила подписчица vvedenskaia1717.

“Какие груди”, – написала struna17.

“А между ног как будто грустный огурчик висит”, – прокомментировала shoping_iz_italii.

“Сочненькая”, – отметил shepordd.

Также Волочкова 5 ноября обнародовала фото в том же купальнике, с тенью на теле от ограждений беседки, в которой она находится.

“Турецкая Зебра. А как вы отдыхаете и где?” – спросила балерина. 

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова проводит отдых в Турции.

20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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