 

Политолог Сазонов: Антимонопольный комитет должен заняться облгазами Фирташа и не допустить роста тарифа на распределение газа

05.11.2021, 13:32, Новости дня
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“Внутренние цены, которые компании берут за распределение, за доставку газа. Их сейчас хотят местами повысить в 8,5 раз. Никаких оснований для этого нет”, – сказал Сазонов.

Он объяснил, что цена на газ на мировых рынках выросла из-за шантажа России, и облгазы аргументируют свое требование повысить тариф на распределение газа этим фактом, хотя никакого отношения тарифы на доставку к росту цены на сам ресурс не имеют. По мнению политолога, владелец облгазов Фирташ таким образом банально пытается заработать.

“Кому принадлежат эти “облгазы”, мы знаем. Их в свое время [беглый экс-президент Виктор] Янукович отписал Фирташу. Просто человек хочет заработать, просто компании хотят увеличить свою прибыль многократно за счет людей и замаскировав это под высокую цену на газ. Цена на газ к весне упадет – это точно. А за распределение не имеет смысла переплачивать. И тут государство должно вмешаться”, – убежден Сазонов.

Он считает, что Антимонопольный комитет обязан вмешаться в ситуацию и не допустить необоснованного повышения тарифов на распределение газа.

“Нет никаких оснований для повышения цен. Антимонопольный комитет может этим заниматься уже сейчас уже дать им немножко по жадным рукам”, – подытожил Сазонов.

Контекст:

Портал Kosatka.Media проанализировал проекты тарифов на распределение газа от облгазов и выяснил, что компании собираются повысить плату за доставку топлива в среднем в три раза – с 1,44 до 4,14 грн за м³, а в ряде регионов – до почти 9 грн.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг заявила, что тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год утверждаются НКРЭКУ ежегодно, как правило в декабре предыдущего года.

“Так что никаких решений об утверждении таких тарифов на следующий год не принималось”, – говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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