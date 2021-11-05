 

Мировые цены на продовольствие достигли максимальных значений за десять лет – ООН

05.11.2021, 13:32, Новости дня
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По итогам октября 2021 гожа рассчитываемый FAO индекс продовольственных цен, включающий в себя самые популярные продукты питания, достиг значения 133,2 пункта. В последний раз отметку в 130 пунктов этот индекс превышал 10 лет назад.

Цены на продукты за последний месяц поднялись на 3,9%. Вызвано это подорожанием зерновых, масел и молочной продукции.

Несмотря на ожидаемый рекордный объем производства зерновых в мире в 2021 году, их мировые запасы в следующем году могут снизиться, при этом объем потребления будет больше в связи с ростом численности населения.

Контекст:

В 2021 году украинские аграрии намолотили 107 тыс. тонн гречневой крупы при общем прогнозе в 100 тыс тонн. 

В начале сентября этого года в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщали о рекордном урожае зерновых в Украине в 2021 году. 

В 2020 году в Украине было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. Зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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