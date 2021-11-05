 

В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании окраин населенных пунктов

05.11.2021, 13:24, Новости дня
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Украинские силовики минируют окраины подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе, за минувшую неделю они установили более 40 противотанковых мин, сообщил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«На прошедшей неделе зафиксированы факты минирования районов, прилегающих к населенным пунктам и дорогам общего пользования на территории подконтрольной Киеву. Так, боевики установили 15 противотанковых мин на юго-восточной окраине Авдеевки», – передает РИА «Новости» слова Басурина.

По его словам, на обочине дороги на выезде из подконтрольного Киеву поселка Золотые Пески украинские силовики установили 27 мин. Кроме того, минные заграждения были установлены на окраине Новогригоровки.

Ранее в ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дороги.



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