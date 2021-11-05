 

СБУ обвинила в шпионаже полковника ВСУ с российским гражданством

05.11.2021, 13:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что разоблачила полковника вооруженных сил – командира одного из подразделений, якобы имеющего гражданство РФ и несанкционированно собирающего тайные военные документы, сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе обыска по месту жительства военнослужащего обнаружены и изъяты жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В ведомстве сообщили, что по факту начато уголовное производство по статье «разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения». Отмечается, что «установлено наличие у указанного военнослужащего ВСУ контактов с действующими военнослужащими ВС Российской Федерации и жителями временно оккупированной территории АР Крым».

«Продолжаются дальнейшие следственные действия, в рамках которых проверяется версия о сборе им вышеупомянутых сведений по заданию спецслужб России. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения», – сообщила пресс-служба.

Напомним, в феврале Служба безопасности Украины (СБ) заявила о подозрении замминистра обороны РФ Андрея Картаполова в посягательстве на территориальную целостность страны, обвинив его в незаконных действиях в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.10 / ВОЗ одобрила введение третьей дозы вакцины от COVID-19 для отдельных групп

10.04 / Украинские силовики пять раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

24.10 / В США зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19

04.09 / Экс-премьер Украины заявил о дефиците сала в стране

25.01 / Украинское “Дизель шоу” покажут на российском телеканале

07.06 / Нефть подешевела после роста цен на прошлой неделе

16.06 / “Даже смерть не в силах затмить эту любовь”. Тина Кароль поделилась видео в годовщину свадьбы с умершим мужем

24.05 / Латвийская национальная авиакомпания отказалась от полетов над территорией Беларуси

24.04 / Присоединение к электросетям ЖК “Патриотика на озерах” должно происходить согласно договору о присоединении, который был заключен ранее – НКРЭКУ

27.11 / Путин пообещал лично контролировать ситуацию в Усолье-Сибирском

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика