СБУ обвинила в шпионаже полковника ВСУ с российским гражданством

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что разоблачила полковника вооруженных сил – командира одного из подразделений, якобы имеющего гражданство РФ и несанкционированно собирающего тайные военные документы, сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе обыска по месту жительства военнослужащего обнаружены и изъяты жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В ведомстве сообщили, что по факту начато уголовное производство по статье «разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения». Отмечается, что «установлено наличие у указанного военнослужащего ВСУ контактов с действующими военнослужащими ВС Российской Федерации и жителями временно оккупированной территории АР Крым».

«Продолжаются дальнейшие следственные действия, в рамках которых проверяется версия о сборе им вышеупомянутых сведений по заданию спецслужб России. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения», – сообщила пресс-служба.

Напомним, в феврале Служба безопасности Украины (СБ) заявила о подозрении замминистра обороны РФ Андрея Картаполова в посягательстве на территориальную целостность страны, обвинив его в незаконных действиях в Донбассе.