 

Депутат Мосгордумы Медведев прокомментировал нападение на мужчину с ребенком в Москве

05.11.2021, 13:24, Новости дня
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Депутат Мосгордумы Андрей Медведев заступился за отца с ребенком, отметив, что он, защищая своего сына, поступил как настоящий мужчина.

«Отец поступил в этой ситуации, как и положено поступить нормальному русскому мужчине. Защитил своего ребенка», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

По словам депутата, он готов оказать правовую и информационную поддержку герою, которого видно на этих кадрах. «Герой в данном случае не фигура речи. Это факт», – добавил он.

Он добавил, что мужчина, встающий на защиту семьи, ребенка, женщины (то есть следующий традиционному кодексу поведения мужчины) это в наше время, когда всем нам пытаются навязать «новую нормальность», безусловный герой.

«Я не знаю как тебя зовут. И кто ты. Но если тебе будет нужна моя помощь – я рядом. Впрочем, уверен, что не только я. Уверен, что и другие депутаты, военкоры, просто обычные люди, точно также будет готовы поддержать тебя», – обратился Медведев к отцу ребенка.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и депутат Мосгордумы обратились к мальчику, и призвали его гордиться своим папой.

«Герои не в сказках. Герой это вот он. И когда укладывает тебя спать, и когда закрывает тебя собой», – резюмировал Медведев.

«Этот ребенок может гордиться своим отцом. Он в этой драке не проиграл», – написал Коц в Telegram.

«Зато отец показал отличный мужской пример своему ребенку. Не опустил рук, не унижался, не пресмыкался, валяясь в ногах. Настоящий мужской поступок. В настоящих русских традициях – не отступать и не сдаваться. Даже понимая, что силы не равны», – подчеркнул военкор.

Он привел в пример, Романа Ковалева, который заступился в метро за девушку, к которой приставали борзые горцы. «Дело ведь не в победе силы, а в победе духа», – отметил он.

Напомним, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с ребенком.



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