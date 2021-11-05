Мнение: Ягодицы Моны Лизы
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Вот, оказывается, откуда пошла неуемная страсть фоткаться с обнаженными ягодицами, что породило в России охоту на эти самые фотографии оголенных ягодиц.
В английском городе Бристоль, в музее M-Shed, оказывается, выставили бронзовую копию стрит-арт рисунка с «Мона Лизой» оголяющей ягодицы.
Надо сказать, что скульптура получила название «Муна Лиза», что является игрой слов от английского Moon – показывать ягодицы…
Ну и пошло и поехало…
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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