Мнение: Ягодицы Моны Лизы

Вот, оказывается, откуда пошла неуемная страсть фоткаться с обнаженными ягодицами, что породило в России охоту на эти самые фотографии оголенных ягодиц.

В английском городе Бристоль, в музее M-Shed, оказывается, выставили бронзовую копию стрит-арт рисунка с «Мона Лизой» оголяющей ягодицы.

Надо сказать, что скульптура получила название «Муна Лиза», что является игрой слов от английского Moon – показывать ягодицы…

Ну и пошло и поехало…

Фотография отсюда

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