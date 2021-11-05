 

Песков рассказал о давнем приглашении Лукашенко посетить Крым

05.11.2021, 13:20, Разное
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Александр Лукашенко известен своей многовекторной политикой, которая до сих пор позволяет ему оставаться на плаву. Подобная тактика включает в себя стремление поддерживать хорошие дипломатические отношения между Россией и Белоруссией. При этом Батька всегда оставляет себе пространство для маневра.

Александр Григорьевич нередко позволяет себе колкие и неоднозначные высказывания в адрес союзников. Некоторые из этих заявлений даже приходится комментировать в Кремле.

Недавно белорусский лидер сообщил, что Владимир Путин не взял его с собой в Крым. Кроме того, Батька посетовал на то, что Незалежная закрыла для Белоруссии небо, что ограничивает доступ к территории полуострова.

В Москве отреагировали на слова Александра Григорьевича. Пресс-секретарь российского главнокомандующего Дмитрий Песков поведал, что у Александра Лукашенко есть давнее приглашение посетить Крым.

Стоит отметить, что официально Белоруссия не признает полуостров частью России. Многие эксперты сходятся во мнении, что такая позиция является выгодной для Александра Лукашенко, поскольку это позволяет ему поддерживать диалог с западными политиками.



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