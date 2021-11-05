Тихая дипломатия

Зачем директор ЦРУ Уильям Бёрнс приезжал в Москву.

В американо-российских отношениях, как обычно, непростых, наметился новый поворот, отмечают американские СМИ. В то время как в публичной риторике политиков и чиновников ничего не меняется, число двусторонних контактов после женевского саммита резко возросло.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

С одной стороны, все по-прежнему плохо. Западная пресса сообщает (в очередной раз) о российских войсках вблизи украинских границ, РФ испытывает гиперзвуковые крылатые ракеты, которые, как говорят в Минобороны, способны обходить американскую оборону, и публично разрывает все связи с возглавляемым США альянсом НАТО. После летней паузы кибератаки программ-вымогателей, исходящие с территории России, возобновились, а в конце октября Microsoft объявила о новой российской масштабной хакерской кампании. Президент Байден, вступив в должность девять месяцев назад, ввел новые масштабные санкции против России, США продолжили вооружать и обучать украинских военных и пригрозили ответными кибератаками против российских целей. Посольство США в Москве практически прекратило выдачу виз.

С другой стороны,

визит в Москву директора ЦРУ Уильяма Бёрнса стал уже четвертой по счету поездкой высокопоставленного члена администрации Байдена со времени его июньской встречи с Путиным.

А еще новые встречи с российскими официальными лицами прошли на нейтральной территории — в Финляндии и Швейцарии.

В ЦРУ по традиции никак не анонсировали и не комментируют визит в Москву директора разведывательного агентства, который в прошлом был послом в российской столице. Как дипломат он способствовал решению самых острых проблем, стоящих перед Белым домом и Госдепом: будь то мирная ядерная сделка с Ираном (из которой Трамп вышел в 2018 году) или августовские переговоры с талибами («Талибан» признан в РФ террористической организацией) об эвакуации из кабульского аэропорта американцев и их афганских союзников. Он также встречался с высокопоставленными израильскими политиками в Израиле перед первым визитом нового премьер-министра Нафтали Беннета в Вашингтон.

В Москве Бёрнс встретился с секретарем Совета безопасности РФ и главой внешней разведки для переговоров, которые в Кремле назвали «чрезвычайно важными для двусторонних отношений». Известно, что Бёрнс прибыл в Москву по инициативе президента Байдена, сообщило посольство США. Карен Донфрид, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии, присоединилась к Бёрнсу на встрече с Николаем Патрушевым.

Николай Патрушев (слева) и Уильям Бёрнс. Фото: ЕРА

На словах Байден может по-прежнему критиковать Путина. Самый свежий пример: 46-й президент США выразил неудовольствие в связи с тем, что лидеры РФ и Китая лично не прибыли в Глазго на встречу по проблемам климата (а ранее — на саммит «Большой двадцатки» в Риме).

Байден заявил: «У него горит тундра, буквально тундра горит. У него [Путина] серьезные проблемы с климатом, а он молчит о своей готовности что-то с этим делать». В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что в результате глобального потепления горели не только обширные тундровые районы России, но и калифорнийские леса. В Кремле не согласны с высказыванием Байдена о том, что Владимир Путин ничего не делает по климату, добавил пресс-секретарь. Песков выразил убеждение, что «во время следующего разговора президентов, о полезности которого мы уже договорились» у президента Путина «будет прекрасная возможность» рассказать президенту Байдену о «том, что мы делаем по климату». В Кремле в очередной раз напомнили, что Байден говорил в Женеве о расширении контактов, и Москва готова провести новый саммит уже в этом году. В Вашингтоне о такой возможности пока не говорят. Хотя на российском ТВ зрителям сообщают, что Байден буквально добивается новой встречи с Путиным и был безутешен, когда не встретился с российским президентом на недавних саммите «Двадцатки» и климатической конференции.

Но на деле переговоры идут по целому кругу вопросов, правда, пока без прорывов.

Но сам факт их возобновления уже можно считать движением вперед. Как там говорил Байден? «Можно идти вперед и жевать одновременно»? Не совсем понятный россиянам образ жующего мула. Но мысль такова: можно критиковать и даже сдерживать Россию, но одновременно договариваться с ней по темам, представляющим для Вашингтона и Москвы взаимный интерес. Таких вопросов оказалось много.

Темы

Из официальных источников известно, что переговоры Бёрнса в Москве направлены на стабилизацию отношений двух стран с крупнейшим ядерным потенциалом. Помимо контроля над вооружениями, переговоры включают серьезный разговор о кибербезопасности. Как сказала газета The New York Times со ссылкой на чиновника администрации, Вашингтон передал имена хакеров и другие подробности их атак на американские государственные учреждения и частные компании — после обширных дебатов в американском разведывательном сообществе по поводу того, сколько информации можно раскрыть. Теперь, как пояснил NYT чиновник администрации, Соединенные Штаты ждут, чтобы увидеть, приведет ли эта информация к арестам, чтобы проверить, серьезно ли Путин заверял Байдена, что будет способствовать борьбе с программами-вымогателями и другими киберпреступлениями. Результат договоренностей саммита в Женеве: главный советник Белого дома по кибернетике и новейшим технологиям Энн Нойбергер провела серию виртуальных встреч со своим российским коллегой, сообщили здешние СМИ.

Джо Байден. Фото: ЕРА

Важной темой для Байдена остается Иран. Американские официальные лица заявили, что Москва помогает вести переговоры с Тегераном о его ядерной программе. Нынешний директор ЦРУ Уильям Бёрнс был одним из дипломатов, которые в свое время начинали переговоры, в конечном итоге приведшие к международному соглашению в 2015 году об ограничении ядерной программы Ирана. А Трамп, как известно, вышел из этой сделки в 2018 году.

Обе стороны также обсуждали другие вопросы, «представляющие взаимный интерес», включая Северную Корею, Афганистан и политику в области климата. Как отмечает американская пресса, между разведсообществами существуют очень серьезные и деликатные темы: вмешательство Москвы в выборы, распространение дезинформации по всему миру и атаки российских хакерских группировок с использованием программ-вымогателей. РФ все эти обвинения отвергает. Как отмечает «Нью-Йорк таймс», неясно, собирался ли директор ЦРУ поднять вопрос об аномальных нарушениях здоровья, известных как «гаванский синдром» (его впервые зафиксировали американцы из посольства США на Кубе, их потом эвакуировали). Американские дипломаты и другие должностные лица получили черепно-мозговые травмы после того, как испытали странное давление, тепловое или звуковое воздействие. Некоторые американские официальные лица в частном порядке заявляли, что, по их мнению, ответственность за эти инциденты со здоровьем несет Россия. Однако ЦРУ и другие американские спецслужбы пока не сделали никаких официальных выводов о причинах «гаванского синдрома». РФ назвала эти предположения «нездоровыми фантазиями».

У разведчиков всегда имеются дополнительные секреты. Напомню, что в конце января 2018 года обычным рейсом «Аэрофлота» в Вашингтон прибыли с неожиданным визитом директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, а также тогдашний глава военной разведки Игорь Коробов. Тогда новость о том, что в Вашингтоне запросто побывали находящиеся «под санкциями» российские силовики, взбудоражила американский Конгресс: сенаторы безуспешно пытались дознаться у тогдашнего главы ЦРУ Майка Помпео о целях визита, но вразумительного ответа не получили. Вернее, ответы были и даже разнообразные: от сотрудничества в борьбе с международным терроризмом в Сирии и других странах до сотрудничества в безопасном проведении в РФ первенства мира по футболу (хотя американская сборная туда не попала). Были и более экзотичные версии: смягчение американских санкций и безопасность денег российских олигархов и в этой связи якобы новый компромат на Трампа и Помпео. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер, наоборот, опасался, что из Москвы привезли компромат на Демпартию, чтобы помочь Трампу на выборах — в обмен на остановку самого жесткого варианта санкций. Сенатор безуспешно требовал слушаний по этому вопросу.

Сергей Нарышкин и Александр Бортников (слева направо). Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Однако это всего лишь конспирологические версии. Официальных сообщений и тем более пресс-конференций после тех секретных переговоров не планировалось.

В сравнении с той поездкой визит Бёрнса, можно сказать, открыт и публичен. Несколько кадров начала переговоров даже были показаны по ТВ, Патрушев говорит Бёрнсу: «Я рад приветствовать вас в Москве».

Причем у бывшего посла Бёрнса не было проблем с визой, которые возникли у Виктории Нуланд, заместителя госсекретаря по политическим вопросам, когда она собралась недавно посетить Москву для переговоров. Нуланд, которую в Москве считают одним из самых влиятельных «ястребов» Вашингтона, была внесена в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну. Стороны пошли на сделку. Вашингтон дал визу высокопоставленному российскому дипломату, который не мог въехать в США с 2019 года, а Нуланд побывала в Москве. Как пишет «Нью-Йорк таймс», ее беседы в Москве шли по широкому кругу тем, но есть области, которые Кремль не хочет обсуждать с США: подавление инакомыслия и обращение с заключенным в тюрьму лидером оппозиции Алексеем Навальным. «Темы остались в основном без внимания», несмотря на то что по этому поводу с критикой Кремля выступал президент Байден.

Наиболее заметные переговоры между российскими и американскими официальными лицами касались «стратегической стабильности» —

традиционного контроля над вооружениями, обсуждения новых технологий, включая использование искусственного интеллекта для управления системами вооружений, опасений, что они могут привести к случайному удару или сократят время для принятия решений лидерами, чтобы избежать военного конфликта. Венди Шерман, заместитель госсекретаря, возглавляла делегацию по этим вопросам, и американские официальные лица называют эту тему «светлым пятном» в отношениях. Алексей Оверчук, заместитель премьер-министра России, встретился с Шерман и Джейком Салливаном, советником Байдена по национальной безопасности, который в комментариях для российских СМИ назвал состоявшиеся переговоры «очень хорошими и честными».

Виктория Нуланд. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

А кроме того, Джон Керри, посланник Байдена по вопросам климата, в июле провел четыре дня в Москве (впрочем, в Глазго Путин так и не приехал). Спецпредставитель по Ирану Роберт Мэлли в сентябре провел переговоры в Москве.

Как отмечают здешние эксперты, для Байдена переговоры с Москвой — это способ попытаться предотвратить нежелательные геополитические сюрпризы, которые могут сорвать главную внешнеполитическую повестку Байдена — соперничество с Китаем — и ухудшить его внутриамериканскую повестку, отягощенную множеством проблем (от ковида до инфляции) и, как результат, падением рейтинга президента. Для Путина, считают здешние политологи, переговоры с США, по-прежнему самой богатой страной мира, — способ продемонстрировать глобальное влияние РФ в мире и укрепить свой внутренний имидж как гаранта стабильности.

«Русские ненавидят больше всего на свете, когда их игнорируют, — говорит Фиона Хилл, работавшая главным экспертом по РФ в Совете национальной безопасности при президенте Дональде Трампе (потом она свидетельствовала против него на первых слушаниях по делу об импичменте). — Потому что они хотят быть важными игроками на мировой сцене, и если мы не будем уделять им столько внимания, они найдут способы привлечь это внимание».

Вроде бы рост контактов — ситуация взаимовыгодная для двух партнеров. Так, но не совсем. Для Байдена слишком тесные контакты с Кремлем чреваты внутриполитическими рисками. Конгресс жестко критикует Белый дом, когда видит, что администрация желает сотрудничать с «путинской Россией», которая, по мнению законодателей, продолжает «подрывать американские интересы» и подавлять инакомыслие внутри собственной страны. Кроме того, Западная Европа, испытывающая очередной энергетический кризис в отношениях с Москвой, ждет от Вашингтона поддержки и солидарности. Если продолжить байденовскую аналогию с мулом, который идет и жует одновременно, вспоминается знаменитый буриданов осел, который никак не мог сделать мучительный выбор между двумя вкусными охапками сена. Что выбрать президенту США в отношениях с российским партнером: реальную политику или верность идеалам-обещаниям избирателям? Впрочем, в такой позиции оказывается практически каждый глава Белого дома.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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