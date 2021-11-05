 

2022 год может стать первым нерабочим годом в истории России

05.11.2021, 13:11, Разное
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Минтруд прорабатывает вопрос о продлении выходных, которые вводились в 2020-2021 годах в рамках эксперимента, на более длительные периоды. По мнению экспертов, 2022 год может стать первым годом, целиком состоящим из нерабочих дней.

Нерабочие дни будут вводиться с полным сохранением заработной платы сотрудников. Работодателей обяжут перевести 100% сотрудников на удалёнку, если это позволяют сделать их обязанности. В противном случае сотрудник будет освобождён от необходимости трудиться. В ведомстве изучают возможность введения уголовной ответственности за появление на рабочем месте в период нерабочего года, а туроператоры прогнозируют рост спроса на горящие туры в Турцию, Египет, Таиланд и другие страны бюджетного отдыха.

«Для нас главное – защитить россиян от распространения болезни. Сегодня мы видим, как растёт число заболевших COVID-19, и тенденция идёт к тому, что рост заболеваемости продолжится. Меры, которые мы рассматриваем, радикальны, но эффективны. За целый год на локдауне вирус должен будет полностью перестать распространяться, таким образом мы станем первой в мире страной, которая на 100% победила коронавирус», – уверены в министерстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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