 

Компания Lenovo существенно увеличила прибыль, несмотря на сокращение отгрузок

05.11.2021, 13:08, Новости дня
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Компания-производитель электроники Lenovo отчиталась о результатах последнего квартала. Как оказалось, прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 65%. Однако это стало возможным вовсе не за счет увеличения объема продаж.

Наоборот, впервые за последние пять кварталов объемы отгрузок готовой продукции снизились. Таким образом, значительное увеличение доходов стало результатом повышения цен на готовые гаджеты.

Отметим, что сейчас Lenovo контролирует 23,7% глобального рынка ПК, являясь одним из крупнейших мировых производителей в данном сегменте. Из отчета компании пользователи должны сделать вывод, что в дальнейшем цены на компьютеры, как и на другие электронные устройства, продолжат расти.



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