 

Ученые разработали технологию производства керосина из углекислого газа

05.11.2021, 13:08, Новости дня
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Известно, что излишняя концентрация углекислого газа в атмосфере привела к глобальному изменению климата. Однако в будущем все может быть перевернуто с ног на голову. Последние разработки немецких и швейцарских ученых показывают, что СО2 может оказаться ценным сырьем.

Так, исследователи создали технологию производства керосина, основными компонентами которого является обычная вода и собранный углекислый газ. Дым из выхлопной трубы больше не является проблемой. Он открывает новые возможности, говорят специалисты.

Углекислый газ можно добывать прямо из атмосферы, способствуя решению главной экологической проблемы современности. Его также можно собирать прямо из агрегатов, которые сжигают углеводороды.



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