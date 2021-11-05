Каким будет ноябрь для каждого знака зодиака: женский Таро-гороскоп на последний месяц осени

Наступил последний месяц осени. Ноябрь – еще одна возможность изменить свою жизнь к лучшему, воплотить мечты, которые долгое время ждали своего часа. Карты Таро не только позволят женщинам обрести уверенность в себе и собственных силах, но и подскажут, в каком направлении двигаться дальше, на что нужно обратить внимание в последнем осеннем месяце, а на что лучше закрыть глаза.

Если вы увлекаетесь картами Таро, вам будет интересно узнать, какие тайны коснулись представительниц каждого из двенадцати зодиакальных созвездий. Прислушайтесь к мудрым советам, которые дали карты Таро, чтобы вам сопутствовали удачи и успех, чтобы ваши мечты стали наконец реальностью.

Карта месяца – “Луна”

Карта “Луна” приглашает нас окунуться в наш внутренний мир, чтобы визуализировать сущность из бессознательных идей.

Этот старший аркан предупреждает нас об энергии, которую мы должны использовать, чтобы противостоять нашей теневой стороне. Речь идет о неуверенности в себе и собственных силах. Нужно сделать паузу, погрузиться внутрь себя и прислушаться к своей интуиции.

Речь идет также об освобождении наших ментальных блоков. Знайте, что все меняется и происходит в соответствии с уровнем сознания. Сосредоточьте свое внимание на том, что вас вдохновляет и что может привести к преобразованиям, вашей личной эволюции.

Овен: “Император”

“Император” – отец Таро. Он напоминает вам о важности соответствия вашим идеям и мечтам.

Понаблюдайте за своими привычками и поймите, какие из них помогают вам получить желаемое, а какие, наоборот, останавливают вас на пути. Это идеальное время, чтобы принять решение и действовать в соответствии с принятым решением.

Найдите взаимосвязь между своими мыслями и эмоциями. Попытайтесь осознать, что вы выходите за их пределы, чтобы достичь желаемого. Это подходящий момент! Не бойтесь рисковать.

Телец: королева кубков

Не судите себя и доверяйте своей интуиции. Ноябрь – это время для того, чтобы позаботиться о себе. Попытайтесь понять и полюбить себя без всяких но. Иногда жизнь дарует проблемы и испытания, от которых вы хотите убежать. Поймите, что, переживая их, вы узнаете больше о себе.

Помните, что, когда вы счастливы, это происходит потому, что вы настраиваетесь на тонкую энергию, которая приносит вам гармонию. И поэтому вы достигаете равновесия.

Взаимодействуйте со своими эмоциями. Попытайтесь лучше понять их. Мир физически проявляет энергию того, что мы переживаем эмоционально, поэтому внимание к эмоциям в это время очень важно. Делайте то, что делает вас счастливым, и двигайтесь дальше.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Близнецы: “Умеренность”

Баланс “Умеренности” будет сопровождать представителей этого зодиакального созвездия весь ноябрь. Свобода приходит, когда вы берете на себя ответственность за то, что вам нужно.

Фокус сознания становится реальностью нашего мира, поэтому найдите время, чтобы определить, на чем сосредоточено ваше внимание.

Чудеса, которые происходят, когда вы находитесь в равновесии, реальны.

Рак: “Шут”

Пора сменить страх на любопытство и контроль на уверенность. “Шут” – счастливый путешественник, который идет по жизни, наслаждаясь маленькими радостями, встречающимися на его пути.

Постарайтесь не перегружать себя общими впечатлениями. Шаг за шагом решайте то, что требует вашего решения в данный момент.

Ваша собственная природа направляет вас, если вы позволяете. Будьте открыты для возможностей и путешествуйте налегке. Пусть ваша жизнь разворачивается в своем собственном темпе. Наслаждайтесь!

Лев: “Отшельник”

Сделайте свои намерения реальностью! “Отшельник” – тайна внутренней мудрости. В этом месяце он придет, чтобы передать вам послание, которое будет сопровождать вас на пути к достижению заветной цели. Это идеальное время, чтобы поднять уровень энергии с помощью того, что “питает” вашу душу.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Помните, что вы не можете посмотреть на себя со стороны и не можете заглянуть внутрь себя. Найдите минутку, чтобы познакомиться с тем, что возвращает вас к сути. Одиночество – это ключ к тому, чтобы прислушаться к своей интуиции.

Оцените размеренный темп происходящих процессов, найдите в нем чудеса жизни. Научитесь жить в мире, который зарождается внутри вас.

Дева: девятка пентаклей

Помните, что вы живете именно так, как нужно вашей душе, чтобы перейти на следующий уровень развития. Девятка пентаклей рассказывают нам о теле, материи и духе. Девять – это число, которое учит нас хаосу и дает возможности, которые хаос несет с собой.

Отпустите то, что заставляет вас страдать, и ощутите благодарность за каждый опыт. Каждое мгновение – учитель, если вы так решите.

Весы: тройка кубков

Благодарность – это высшая частота для жизни в гармонии. В этом месяце Весы смогут почувствовать себя прекрасными без ограничений и суждений. Некоторые эмоции блокируются фильтром наших мыслей. В ноябре у Весов появится возможность освободить их.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Разрешите себе испытать весь спектр эмоций, не позволяя своему эго ввязываться в процесс. Помните, что то, чем вы живете, вы создаете из своих убеждений.

Скорпион: туз пентаклей

Доверьтесь вашему внутреннему гиду. Туз пентаклей приглашает Скорпионов заглянуть внутрь себя. Это позволит представителям этого зодиакального созвездия соединиться со своими мыслями.

Все мысли, которые являются частью повседневной жизни, являются отражением того, чем вы живете. Попытайтесь понять, какие мысли продолжают уносить вашу энергию в прошлое.

Помните, что расстояние между вашими мечтами и реальностью связано с дисциплиной, которую вы вкладываете каждый день во все, что делаете.

Стрелец: королева жезлов

Отпустите напряжение, чтобы все получилось идеально. Этот месяц должен напомнить Стрельцам об их внутренней силе. Королева жезлов – самая свободная королева во всем Таро.

Наберитесь смелости воплотить в жизнь свои мечты. Речь идет не о том, чтобы требовать от себя большего, а о том, чтобы позволить себе больше.

Дайте себе возможность видеть красоту во всем, что вас окружает. Начните любить себя, и ваша жизнь заиграет новыми красками!

Козерог: королева мечей

Именно сейчас вы можете определить новую реальность, которая больше похожа на то, что вы действительно хотите. Приведите в порядок все те идеи, которые крутятся в голове, чтобы распознать те, которые действительно мотивируют вас следовать своей интуиции.

Иногда нужно перестать размышлять и обосновать свои мысли. Организуйте свой разум и отпустите то, что мешает вам. Всегда есть место для нового, если мы позволим страху быть товарищем, а не капитаном.

Водолей: шестерка мечей

Все неприятности позади. Пришло время рассмотреть, какие мысли саботируют то, что вы хотите. Помните, что то, что парализует наши результаты, – это неспособность отделить факты от наших интерпретаций. Настройтесь на те мысли, которые мягко и тонко приводят вас к встрече с лучшей версией себя.

Рыбы: девятка кубков

В этом месяце звезды готовят для вас настоящий сюрприз. Вам обеспечен духовный подъем и масса положительных эмоций. Поэтому не теряйте времени зря.

Помните о том, что все изменения порождают кризисы, но каждый кризис – это своеобразный фильтр для того, чтобы все больше и больше выходить из своей зоны комфорта. Ваш голос – это тот, который слышен внутри вас больше всего, позаботьтесь о своем внутреннем диалоге и считайте, что он звучит на языке изобилия и любви.

Осознание того, что все происходит в нужное время, помогает нам более терпеливо относиться к тому, как мы живем в настоящем.