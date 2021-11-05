Непривитых школьников не допустят до сдачи ОГЭ и ЕГЭ

Министр просвещения России Сергей Кравцов подписал указ «О порядке проведения Основного государственного и Единого государственного экзаменов в 2022 году».

Согласно документу, до выпускных испытаний будут допущены только школьники, представившие сертификат о прививке от коронавируса.

– За последние полгода мы получили сотни писем от обеспокоенных граждан, которые переживают за здоровье своих детей, посещающих средние общеобразовательные учреждения. Большинство из них справедливо отмечают, что в реалиях пандемии лучший способ защититься от коронавируса – это вакцинация. Но пока шли клинические испытания, возможности прививать школьников у нас не было. Поэтому мы были вынуждены в своих ответах попросить граждан дождаться итогов тестирования отечественных вакцин, которое должно было завершиться до конца 2021 года, но наши учёные совершили настоящий подвиг и представили результаты своей работы уже сейчас, в конце октября. Мы видим, что российские вакцины абсолютно безопасны для детей, поэтому в самое ближайшее время мы начнём прививать граждан старше 14 лет. Безусловно, это будет сугубо добровольная процедура, но непривитые ученики не смогут с 1 марта посещать школу и буду переведены на дистанционное обучение, а также им будет запрещено сдавать выпускные экзамены в очной форме. Учитывая, что провести ОГЭ и ЕГЭ дистанционно пока возможности нет, такие дети вместо аттестата получат справку об окончании школы, – заявил Кравцов.

В ведомстве отметили, что ограничения не будут распространяться на учащихся, которые получат медотвод.

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