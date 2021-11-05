Названы пять анализов, которые необходимо сдавать после 30 лет

Россиянам рассказали, какие анализы необходимо сдавать после того, как исполняется 30 лет. По словам медиков, важно не пренебрегать профилактическими осмотрами. Они помогут выявить многие болезни на ранней стадии.

После 30 лет в организме людей происходят определенные изменения. В этом возрасте необходимо начинать внимательнее следить за состоянием здоровья. Необходимо регулярно посещать терапевта. Этот врач подробно изучает все признаки, соотносит их с образом жизни, который ведет пациент, при необходимости дает направления к профильным специалистам. Именно к терапевту нужно обращаться, если появились первые тревожные признаки.

Женщине не должны забывать о постоянных визитах к гинекологу. Медицинский осмотр нужно проходить раз в шесть месяцев. После 35 лет важно сдавать специальный анализ на определение того, в каком состоянии находится шейка матки. Также необходимо посещать маммолога и проходить необходимые обследования.

Мужчины должны проходить профосмотры у уролога. После 30 лет могут начать развиваться патологии предстательной железы. В связи с этим не стоит откладывать плановые обследовании. Уролог при необходимости назначит дополнительные анализы, в том числе, на выявление онкомаркеров.

Все без исключения раз в полгода должны посещать стоматолога. Очень часто болезни ротовой полости приводят к тому, что в кишечный тракт попадают бактерии.

Медики напомнили об опасности самолечения. Если появились тревожные симптомы, нужно не затягивать с визитом к врачу. Важно знать, какие есть индивидуальные особенности организма, пишет портал Nation News.